Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Afyonkarahisar'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Afyonkarahisar'da

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Afyonkarahisar'da, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi.

Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret eden Bakan Akar'ı valilik binası önünde yöresel kıyafet giyen çocuklar karşıladı. Çocuklarla sohbet eden Bakan Akar, oyuncak hediye ederek protokol mensupları ile toplu fotoğraf çektirdi. Akar'ın valilik ziyareti daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:18 Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Afyon, Güncel
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