Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor" dedi. - ANKARA
Bakan Akar açıkladı: İkinci S-400 bataryasının teslimatı yarın başlıyor 5 generalin istifa ettiği iddiasına ilişkin Bakan Akar'dan ilk açıklama: Bize 2 tanesi ulaştı Devlet Bahçeli'den şehit haberleri sonrası açıklama: Milli şeref, terör şerefsizliğini silip süpürecek ABD ile Türkiye arasında yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı