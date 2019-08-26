Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir...

59 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor" dedi. - ANKARA

Hulusi Akar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
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