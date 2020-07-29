Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ile telefon görüşmesi...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:40
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ile telefon görüşmesi... - Son Dakika
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