Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ile telefon görüşmesi... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:40

Kaynak: İHA

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