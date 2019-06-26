Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Askaralma Kanunu) Terörle mücadele konusunda herhangi bir...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Askaralma Kanunu) Terörle mücadele konusunda herhangi bir aksaklık, zafiyet kesinlikle söz konusu değil."
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:18 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
: "(Askaralma Kanunu) Terörle mücadele konusunda herhangi bir aksaklık, zafiyet kesinlikle söz konusu değil."
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