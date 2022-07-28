Milli Savunma Bakanı Akar, Letonya'da - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, Letonya'da

28.07.2022 12:12

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri törenle karşılandığı Letonya'da, Kahramanlar Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri törenle karşılandığı Letonya'da, Kahramanlar Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Resmi ziyaret kapsamında Letonya'nın başkenti Riga'ya gelen Akar için ilk tören Brethren'de düzenlendi.

Ülkenin en büyük anıt kompleksi özelliğini taşıyan Kahramanlar Mezarlığı'na gelişinde Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks tarafından karşılanan Akar, daha sonra törenin yapılacağı alana geçti.

Akar'ın tören kıtasını selamlamasıyla başlayan törende, askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşları çalındı. Anıta çelenk bırakan Akar, daha sonra saygı duruşunda bulundu.

Tören, askerlerin resmi geçidinin ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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