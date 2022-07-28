Akar'ın tören kıtasını selamlamasıyla başlayan törende, askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşları çalındı. Anıta çelenk bırakan Akar, daha sonra saygı duruşunda bulundu.

Ülkenin en büyük anıt kompleksi özelliğini taşıyan Kahramanlar Mezarlığı'na gelişinde Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks tarafından karşılanan Akar, daha sonra törenin yapılacağı alana geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Akar, Letonya'da - Son Dakika

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