Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü

13.09.2022 12:54
Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı, Ermenistan'ın saldırgan ve provokatif tutumuna yönelik tepkisini ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar, dün gece meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın saldırgan tutumu ve provokatif hareketlerine yönelik tepkisini ifade ederek Türkiye'nin her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu, bundan sonra da haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Zakir Hasanov, Hulusi Akar, Azerbaycan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü - Son Dakika

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