Milli Savunma Bakanı Akar'a Azerbaycan'da "mehter" sürprizi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar'a Azerbaycan'da "mehter" sürprizi

04.10.2022 15:20

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov tarafından karşılanan Bakan Akar için Savunma Bakanlığında askeri tören düzenlendi. Akar'ın tören alanına gelişinde ordu bandosu tarafından mehter marşı çalındı. Ulusal marşların çalınmasının ardından tören birliğini selamlayan Bakan Akar, daha sonra şeref defterini imzaladı. Törenin ardından Milli Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı.

"Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir"

"İkinci vatanımız" diye nitelendirdiği Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutlayan Akar, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin "tek millet iki devlet" anlayışıyla en üst düzeyde devam ettiğini belirtti.

Türkiye-Azerbaycan dostluk ve kardeşliğinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtardığı "Tek Vatan Harekatı" ile kalıcı şekilde pekiştirildiğini dile getiren Akar, "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarması, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar için tarihi bir fırsat penceresini aralamıştır." diye konuştu.

Ermenistan'ın son 30 yıldır yaptığı gibi yine ciddi kışkırtmalara başvurduğuna dikkati çeken Akar, "Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan ile vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakereleri ve iş birliğine odaklanmalı, uzatılan barış elini tutmalıdır." dedi.

Sınır hattındaki çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, "Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'tek millet iki devlet' anlayışı rehberliğinde Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yumruk olmaya devam edeceğiz. Her zaman can Azerbaycan'ın yanındayız. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da Akar başkanlığındaki heyetle Bakü'de bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ve Azerbaycan savunma bakanlıkları arasındaki iş birliğinin artarak devam ettiğini vurgulayan Hasanov, Milli Savunma Bakanı Akar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Heyetler arası toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Azerbaycan ordusu komuta kademesi yer aldı.

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Milli Savunma Bakanı Akar'a Azerbaycan'dan madalya Milli Savunma Bakanı Akar'a Azerbaycan'dan madalya Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan'da Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan'da
Kaynak: AA

Zakir Hasanov, Hulusi Akar, Azerbaycan, Bakü, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar'a Azerbaycan'da 'mehter' sürprizi - Son Dakika

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