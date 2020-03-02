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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bahar Kalkanı Harekatı şu ana kadar planlandığı şekilde...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bahar Kalkanı Harekatı şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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