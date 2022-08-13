Milli Savunma Bakanı Akar, Balıkesir'de

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda denetimlerde bulundu.

Balıkesir'e gelen Milli Savunma Bakanı Akar, ilk olarak 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda denetim yaptı. Bakan Akar, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir AK Parti milletvekilleri Mustafa Canbey ile Belgin Uygur ve Üs Komutanı Tuğgeneral Ergin Dinç tarafından karşılandı. Akar, Tuğgeneral Dinç'ten brifing aldı. Daha sonra Balıkesir Polisevi'ne geçen Akar, burada şehit ve gazi aileleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Bakan Akar'ın programları, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AK Parti ve MHP Balıkesir il başkanlıklarını ziyaretiyle devam edecek.