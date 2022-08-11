Milli Savunma Bakanı Akar, "Anadolu Soruyor" programına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, "Anadolu Soruyor" programına katıldı Açıklaması

11.08.2022 20:11
Milli Savunma Bakanı Akar, "Anadolu Soruyor" programına katıldı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Barış ve istikrar için Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olmasını temenni ediyoruz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Barış ve istikrar için Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olmasını temenni ediyoruz. Türkiye'nin ve Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, menfaatini korumakta azimliyiz, kararlıyız, çok şükür burada muktediriz." dedi.

Akar, Anadolu medyası ortak yayınında, "Anadolu Soruyor" programının canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan tedbirler çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığına bağlandığını hatırlatan Akar, düzenlemelerin ardından tarihin en kapsamlı ve yoğun faaliyetlerinin icra edildiğini söyledi.

Akar, Suriye'ye yönelik olası terörle mücadele harekatına ilişkin soru üzerine, bölgede teröristlere hiçbir şekilde yer olmadığını ve yapılacaklara karşı kayıtsız ve hareketsiz kalmayacaklarını vurguladı.

Suriye topraklarından bölücü terör örgütü mensuplarının çıkartılması konusunda hem Amerika hem de Rusya ile mutabakat imzaladıklarını ve bu iki ülkenin mutabakata uyması gerektiğini belirten Akar, "Özellikle son zamanlarda Tel Abyad ve Münbiç bölgesinden tacizler, tecavüzler arttı. Orası adeta bir terör yuvasına ve yatağına döndü. Bu taciz ve saldırı girişimleri olduğu takdirde bunlara tereddütsüz misliyle karşılık verdik, vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefik"

Akar, Yunanistan ile yaşanan soruna yönelik soru üzerine, Türkiye'nin diyalog çağrısına rağmen özellikle Yunanistan'daki bazı siyasilerin, şahsi emelleri doğrultusunda provokatif şekilde eylem ve söylemlerini artırarak devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefik olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini dile getiren Akar, "Barış ve istikrar için Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olmasını temenni ediyoruz. Biz, Türkiye'nin ve Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, menfaatini korumakta azimliyiz, kararlıyız, çok şükür buna da muktediriz." ifadesini kullandı.

Akar, bir asır önce alçakça gerçekleşen Yunanistan'ın işgal girişimi ve mezalimini sona erdiren Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünün kutlanacağını anımsatarak Yunanistan'ın tarihten ders alması ve hüsranla sonuçlanacak yeni maceralar peşinde koşulmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başından beri iki ülkeyle diyalog halinde olduğuna işaret eden Akar, Montrö Antlaşması çerçevesinde Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin barış, diyalog ve refah içinde yaşaması için gayret gösterdiklerini aktardı.

"Savunma sanayisinde proje sayısı 750'yi aştı"

Milli Savunma Bakanı Akar, savunma sanayisindeki gelişmeler kapsamında daha önce 66 olan proje sayısının bugün 750'yi aştığını bildirerek ihracatın 3 milyar dolara yaklaştığını ve 2023'te 5 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sağlık Bakanlığına devredilen askeri hastanelerin tekrar Milli Savunma Bakanlığına devredilmesi taleplerine ilişkin Hulusi Akar, "Bu konuda taleplerimiz, isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız var. Bu konuda hem Cumhurbaşkanı'mızın çözüm oluşturulması için direktifleri var hem de Sağlık Bakanı'mızın olumlu yaklaşımları var. İnşallah onları da önümüzdeki günlerde yola koyacağız." yanıtını verdi.

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Kaynak: AA

Hulusi Akar, Türkiye, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, 'Anadolu Soruyor' programına katıldı Açıklaması - Son Dakika

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