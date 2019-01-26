Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkan Çelik'i Ziyaret Etti
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Bakan Akar, Başkan Çelik'e Büyükşehir yatırımlarından dolayı teşekkür etti ve örnek bir belediyecilik yapıldığını söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir günlük ziyaret için geldiği ilimizde Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bakan Akar'ı Başkanlık girişinde karşıladı. Ziyarete Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da katıldı.
Milli Savunma Bakanı Akar, ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile bir süre görüştü. Başkan Mustafa Çelik'in örnek bir belediyecilik yaptığını ifade eden Bakan Akar, "Ülkemiz ve şehrimiz için yaptıklarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Örnek bir belediyecilik yapıyorsunuz. Yapılan çalışmalar sonucu Kayseri örnek bir şehir haline geldi" dedi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:34 Kaynak: İHA
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