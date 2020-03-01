Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara...

39 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınırın sıfır noktasına gelerek birliklerde incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara..., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınırın sıfır noktasına gelerek birliklerde incelemelerde bulundu - ANKARA

Salih Zeki Çolak, Yaşar Güler, Hulusi Akar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:15 Kaynak: İHA
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