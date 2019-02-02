Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile...

1 saat önce

IHAAW102103-SIY/02-02-2019- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak sınırının sıfır noktasında komandolarla bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile..., System.String[]
IHAAW102103-SIY/02-02-2019

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak sınırının sıfır noktasında komandolarla bir araya geldi. Akar, "Teröristlerin ve destekçilerinin hiçbir kurtuluşu yok. Bunlarla mücadelemiz devam edecek. Bölgede hiçbir şekilde durmak yok. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek. Bu mücadelenin sonuna kadar gitmesini sağlayacağız, hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz" dedi. 02.02.2019 10: 21: 03 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:01 Kaynak: İHA

Politika
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