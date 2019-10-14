Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile sabahın ilk ışıklarına kadar yaptıkları toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durum ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi, anlık bilgiler kapsamında talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile..., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile sabahın ilk ışıklarına kadar yaptıkları toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durum ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi, anlık bilgiler kapsamında talimatlar verdi. - ANKARA

Hulusi Akar, Hakan Fidan, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:11 Kaynak: İHA
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