Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile sabahın ilk ışıklarına kadar yaptıkları toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durum ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi, anlık bilgiler kapsamında talimatlar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:11 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile sabahın ilk ışıklarına kadar yaptıkları toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durum ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi, anlık bilgiler kapsamında talimatlar verdi. - ANKARA
- Mümbiç sınırında TSK ve MSO operasyon için hazır bekliyor Bakan Akar ile Hakan Fidan'ın katıldığı toplantının fotoğrafları paylaşıldı Son Dakika: Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e ilerlemeye başladı Deprem kabusu bitmiyor! İstanbul bir kez daha sallandı