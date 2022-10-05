Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İngiltere ziyareti - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İngiltere ziyareti

05.10.2022 18:48
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İngiltere ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki savunma ve güvenlik konularında uzman teknik heyetle İngiltere'ye gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki savunma ve güvenlik konularında uzman teknik heyetle İngiltere'ye gitti.

Akar, İngiltere'nin Türkiye'ye yönelik tüm savunma sanayi ambargolarını kaldırdığı dönemde Londra'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın resmi davetlisi olarak İngiltere'ye giden Akar'ın, ziyareti sırasında ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Bazı savunma sanayi firmalarıyla da görüşmelerin planlandığı ziyarette, Milli Savunma Bakanı Akar'a, savunma ve güvenlik konularında uzman, sivil ve askeri personelden oluşan teknik heyet de eşlik ediyor.

YORUMLAR
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Bakan Akar, İngiltere'ye gitti Bakan Akar, İngiltere'ye gitti Bakan Akar: Ne arazide ne masada geri adım atmak yok Bakan Akar: Ne arazide ne masada geri adım atmak yok
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İngiltere ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İngiltere ziyareti - Son Dakika
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