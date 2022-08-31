Bakan Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve yardımcıları ile görüştü

Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler , Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da katıldı.

Akar, davetlisi olarak Türkiye 'de gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov , KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu , Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Sultan Kemaleddinov, Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Akylbek İbraev ve Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Albay Hamdan Karşıyev ile Kalender Kasrı'nda gerçekleştirilen toplantıda buluştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve bakan yardımcıları ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

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