Milli Savunma Bakanı Akar, Şırnak'ta Valilik ve Belediyeyi ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, Şırnak'ta Valilik ve Belediyeyi ziyaret etti

29.09.2022 17:56

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Şırnak Valiliği ve Belediyeyi ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Şırnak Valiliği ve Belediyeyi ziyaret etti.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Cizre'de 8. Hudut Alay Komutanlığındaki sancak verme töreninin ardından Şırnak merkeze geçti.

Şırnak Valiliğine gelişinde Vali Osman Bilgin ve diğer yetkililerin yanı sıra kentin kanaat önderleri tarafından karşılanan Bakan Akar, kentteki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Kentin kanaat önderleri, Akar ve komutanlara ziyaret için teşekkür ederek, "Allah'ın izniyle ölüme kadar biz Sayın Cumhurbaşkanı ve sizinle beraber çalışacağız, ne kadar gücümüz varsa sizinle beraber çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Buradan Şırnak Belediyesine geçen Akar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı ziyaret etti.

Akar'a ziyareti sırasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de eşlik etti.

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Kaynak: AA

Hulusi Akar, Şırnak, TSK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Şırnak'ta Valilik ve Belediyeyi ziyaret etti - Son Dakika

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