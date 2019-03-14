Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birtakım Açıklamalar Olmasına Rağmen F-35 Şu Anda Normal İşliyor...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birtakım Açıklamalar Olmasına Rağmen F-35 Şu Anda Normal İşliyor...

45 dakika önce

IHAAW112100-SIY/14-03-2019- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
IHAAW112100-SIY/14-03-2019

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Bizim pilotlarımız, bakım personelimiz ABD'de eğitim almaya devam ediyor. Kasım'da uçakların Malatya'ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya'daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı" dedi. 14.03.2019 11: 21: 00 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:26 Kaynak: İHA

Politika
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