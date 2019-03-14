Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birtakım Açıklamalar Olmasına Rağmen F-35 Şu Anda Normal İşliyor...
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IHAAW112100-SIY/14-03-2019- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor.
IHAAW112100-SIY/14-03-2019
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, "Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Bizim pilotlarımız, bakım personelimiz ABD
'de eğitim almaya devam ediyor. Kasım'da uçakların Malatya
'ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya'daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı" dedi. 14.03.2019 11: 21: 00 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:26 Kaynak: İHA
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