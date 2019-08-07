Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Biz ABD'li dostlarımızdan müttefiklik ruhuna, stratejik ortaklık...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Biz ABD'li dostlarımızdan müttefiklik ruhuna, stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde davranmalarını bekliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:26 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
: "Biz ABD'li dostlarımızdan müttefiklik ruhuna, stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde davranmalarını bekliyoruz. Başta silah ve mühimmat olmak üzere YPG'lilere yaptıkları destekleri sonlandırmalarını bekliyoruz." - ANKARA
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