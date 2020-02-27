Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu akşam ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüşeceğini... - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu akşam ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüşeceğini...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu akşam ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüşeceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:04 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu akşam ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüşeceğini açıkladı
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