Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi...
12 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:56 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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