Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi...

12 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi..., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

James Mattis, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:56 Kaynak: AA
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