Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:16 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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