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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün akşam saatlerinde ABD Savunma Bakanı Esper ile bir telefon...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün akşam saatlerinde ABD Savunma Bakanı Esper ile bir telefon görüşmemiz olacak" "Bir kez daha durumu değerlendirip, karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. Daha önce de müteaddit defalar ifade ettiğimiz üzere, her ihtimale karşı hazırlıklarımızı tamamladık.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün akşam saatlerinde ABD Savunma Bakanı Esper ile bir telefon görüşmemiz olacak"

"Bir kez daha durumu değerlendirip, karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. Daha önce de müteaddit defalar ifade ettiğimiz üzere, her ihtimale karşı hazırlıklarımızı tamamladık. Planlarımız hazır. Bunu herkes bilmeli"

KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıklayarak, "Bir kez daha durumu değerlendirip, karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. Daha önce de müteaddit defalar ifade ettiğimiz üzere, her ihtimale karşı hazırlıklarımızı tamamladık. Planlarımız hazır. Bunu herkes bilmeli" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12. Hava Ulaştırma Ana Jet Üs Komutanlığı hangarında düzenlenen, A400M Uçakları Bakım-Onarım-İyileştirme (Retrofit) Sözleşme İmza Töreni'nde konuştu. ABD ile yürütülen Güvenli Bölge tesisine ilişkin çalışmalara da değinen Akar, "Güvenli bölgenin tesisi konusunda maalesef beklentilerimizin çok gerisinde kaldık. Sınırlarımızın bitişiğindeki sıkıntıyı müttefiklerimizle çözmek için her yolu sabırla deniyoruz. Ancak bu konudaki kararlılığımızı da her seferinde açıkça ifade ediyoruz. Türkiye'nin güneyinde terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Sabırla ve samimiyetle barışçıl bir çözüm için temaslarımızı sürdürüyoruz. Nitekim bugün akşam saatlerinde ABD Savunma Bakanı Sayın Esper ile bir telefon görüşmemiz olacak. Bir kez daha durumu değerlendirip, karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. Daha önce de müteaddit defalar ifade ettiğimiz üzere, her ihtimale karşı hazırlıklarımızı tamamladık. Planlarımız hazır. Bunu herkes bilmeli. Görüşmelere devam etmemiz, sorunu stratejik ortaklık, NATO'da müttefiklik ruhuna uygun barışçıl yöntemlerle çözmek istememiz bir zafiyet, gerektiğinde planlarımızın hazır olduğunu söylemek de bir tehdit olarak algılanmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bugün akşam saatlerinde ABD Savunma Bakanı Esper ile bir telefon...

James Mattis, Hulusi Akar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:33 Kaynak: İHA
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