Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün Sabah 04.00'te Başlattığımız Pençe Hava Operasyon Planıyla...
8 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün sabah 04.00'te başlattığımız Pençe Hava Operasyon planıyla teröristlerin peşindeyiz.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün sabah 04.00'te başlattığımız Pençe Hava Operasyon planıyla teröristlerin peşindeyiz. Üç gün önce yapılan operasyonla bunların sözde ele başlarına büyük zarar verildi. Bu devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:18 Kaynak: İHA
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