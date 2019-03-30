Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün Sabah 04.00'te Başlattığımız Pençe Hava Operasyon Planıyla...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün Sabah 04.00'te Başlattığımız Pençe Hava Operasyon Planıyla...

8 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün sabah 04.00'te başlattığımız Pençe Hava Operasyon planıyla teröristlerin peşindeyiz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün sabah 04.00'te başlattığımız Pençe Hava Operasyon planıyla teröristlerin peşindeyiz. Üç gün önce yapılan operasyonla bunların sözde ele başlarına büyük zarar verildi. Bu devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:18 Kaynak: İHA

Sabah, Hulusi Akar, 3. Sayfa
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