Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugüne kadar olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da sivil,...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugüne kadar olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da sivil, masum insanlar, tarihi eserler, kültürel ve dini yapılar ve çevre dokunulmazdır.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugüne kadar olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da sivil, masum insanlar, tarihi eserler, kültürel ve dini yapılar ve çevre dokunulmazdır." - ANKARA
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