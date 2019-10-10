Son Dakika Haberleri: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Büyük bir başarı, büyük bir kahramanlık destanı yazarak...
Son Dakika Güncel Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Büyük bir başarı, büyük bir kahramanlık destanı yazarak...

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Büyük bir başarı, büyük bir kahramanlık destanı yazarak...

21 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Büyük bir başarı, büyük bir kahramanlık destanı yazarak Mehmetçik görevini yerine getirmeye devam ediyor.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Büyük bir başarı, büyük bir kahramanlık destanı yazarak Mehmetçik görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek." - ANKARA

Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
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