Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Büyük bir başarı, büyük bir kahramanlık destanı yazarak...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Büyük bir başarı, büyük bir kahramanlık destanı yazarak Mehmetçik görevini yerine getirmeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Büyük bir başarı, büyük bir kahramanlık destanı yazarak Mehmetçik görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek." - ANKARA
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