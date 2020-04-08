Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

17 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin, "Mücadelemiz, yurt içinde ve yurt dışında devam ediyor, devam edecek ve mutlaka bunların hesabını verecekler.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, canlı yayında soruları yanıtladı: (2), System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin, "Mücadelemiz, yurt içinde ve yurt dışında devam ediyor, devam edecek ve mutlaka bunların hesabını verecekler." dedi.

Akar, TRT Haber'in canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristlerin bombalı saldırısı sonucu 5 sivilin şehit olmasıyla ilgili soru üzerine Akar, teröristlerin el yapımı patlayıcıyla sivillere yönelik alçakça bir saldırı gerçekleştirdiğini belirterek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldığını anımsatan Akar, şöyle konuştu:

"Bu açıklama çerçevesinde operasyonların başladığını öğrenmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bunların hiçbiri yanlarına kalmayacak. Bunlarla ilgili mücadelemiz yurt içinde ve yurt dışında devam ediyor, devam edecek ve mutlaka bunların hesabını verecekler. Bunun üstesinden geleceğiz, bundan hiçbir şüphemiz yok. Arkadaşlarımız şu an arazide. Onlara başarılar diliyorum, görevlerini başaracaklarına bütün kalbimle inanıyorum."

En son terörist, etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini bildiren Bakan Akar, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkan Harekatı Bölgesi'nde dün yapılan operasyonlarda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini, terörü bitirme konusundaki kararlı olduklarını vurguladı.

Koronavirüs konusunda alınan tedbirlere ilişkin soru üzerine Akar, ilk günden itibaren koronavirüs ile mücadele konusunda bütün tedbirleri aldıklarını, planlamayı yaptıklarını ve uygulamaya başladıklarını söyledi.

Bu faaliyetleri, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile yakın temas halinde sürdürdüklerini dile getiren Akar, faaliyetlere ilişkin Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'ni kurduklarını hatırlattı.

İlk günden itibaren tedbirlere yönelik planlama yaparak bunları kararlılıkla uygulamaya başladıklarını ifade eden ve alınan önlemlere ilişkin bilgi veren Akar, şöyle devam etti:

"Bizim için en önemli konulardan biri, virüsün herhangi bir şekilde operasyon bölgelerine sirayet etmemesi, salgının oralara bulaşmaması. Bunun için de arkadaşlarımız olağanüstü gayret gösteriyorlar. Şu ana kadar çok şükür bizim operasyon bölgelerimizde, Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde ve diğer operasyon faaliyetleri yapan birliklerimizde kara, deniz, hava, şu ana kadar herhangi bir şekilde bu konuda bir sıkıntımız olmadı. Bundan sonra da aynı tertip ve düzende çalışmak üzere bu virüse karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda Sağlık Bakanlığımızın da desteğiyle epey mesafeler kat edildi. Bu konuda Sağlık Bakanımıza da müteşekkiriz"

Koruyucu sağlık malzemesi üretimi

Askeri fabrikalar ve dikimevlerinin maske, tulum ve dezenfektanın da aralarında bulunduğu koruyucu sağlık malzemeleri üretimine başladığı hatırlatılarak faaliyetlere ilişkin soru üzerine Akar, şunları söyledi:

"Bazı yatırımlar, bazı makineler ilave ederek, çalışma esas ve usüllerini yeniden düzenleyerek yoğun bir çalışma içine girdik. Her geçen gün üretim sayıları artmakla beraber şu anda haftada 3,5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Ayrıca haftada 110 bin tulum da yapabilecek hale geldik. İlaç fabrikamızda da haftada 5 bin litre dezenfektan üreterek ihtiyaçlarımızın karşılanması için önemli katkılar sağlamaya başladık. Bu rakamlar şu andaki durum için geçerli. Yeni ekipmanlar devreye girmek üzere, önümüzdeki günlerde özellikle maske ihtiyacını karşılamak için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda sadece TSK'nin değil halkımızın da ihtiyaçlarını karşılamak, dost ve müttefik ülkelere de bunlardan gönderebilmek için kapasitemizi en kısa zamanda, önümüzdeki hafta, haftada 10 milyon cerrahi maskeye çıkaracağız. Dolayısıyla bu konuda ne Silahlı Kuvvetler ne de halkımız herhangi bir sıkıntıyla karşılaşacak. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor."

Orduevlerinin sağlık çalışanlarına açılması

Orduevleri ve askeri misafirhanelerin sağlık çalışanlarına açılması ile TSK'nin sağlık çalışanlarına sağladığı lojistik desteğe ilişkin soru üzerine Akar, ilke olarak sivil asker ayrımının kendileri için söz konusu olmadığını belirtti. Akar, "Devlet tektir, bu tek devlet içinde ülkemize milletimize hizmet esastır." ifadesini kullandı.

Bakanlık personelinin Sağlık Bakanlığı personeliyle omuz omuza çalıştığını, bu kapsamda birtakım imkanların, fırsatların paylaşılması gerektiğini dile getiren Akar, bu kapsamda bazı orduevlerini doğrudan sağlık personeline tahsis ettiklerini anlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile her gün görüştüğünü, bakanlık personelinin de Sağlık Bakanlığındaki muhataplarıyla sürekli temas halinde olduğunu belirten Akar, sağlık personeline teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Koronavirüsün tedavi sürecinde kullanıldığı belirtilen ilaçların muadillerinin askeri fabrikada üretilmesine yönelik çalışmada gelinen son aşamanın sorulması üzerine Akar, şu yanıtı verdi:

"Maske, tulum, dezenfektanın yanı sıra ilaç konusunda da arkadaşlarımız büyük bir istekle büyük bir arzuyla halkımıza, silahlı kuvvetlere yararlı olabilmek bakımından neler olabileceği konusunda çalışma başlattı. Daha sonra TÜBİTAK ile koordinasyon halinde Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile de konuşmak, görüşmek suretiyle oradaki temin ettiğimiz imkanların, personelin koordinasyonu için de çeşitli ülkelerle temasa geçtik. Bu temaslar çerçevesinde o ülkelerden hazır ilaç veya burada yapabileceğimiz ilaçların hammaddelerini temin edebileceğimizi öğrendik. Şu anda temaslarımız sürüyor. Gönderdiğimiz arkadaşlarımız bugün veya yarın ülkemize dönecekler."

Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halindeki çalışmaların devam ettiğini ifade eden Akar, dost ve müttefik ülkelere gerekli yardımları yaptıklarını ve destekleri sağladıklarını da söyledi.

Bakan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugün de bir grup malzemeyi Balkan ülkelerindeki dost ve müttefiklerimize göndermiş bulunuyoruz. Bu devam edecek, herhangi bir şekilde bir günle beş günle sınırlı değil. Bu konudaki üretimimiz devam ettikçe bunların da dağıtımını sürdüreceğiz ve bu virüs terörü bitinceye kadar da çalışmalarımız inşallah sürecek." dedi.

(Bitti)

Hulusi Akar, Diyarbakır, Kulp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:44 Kaynak: AA

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