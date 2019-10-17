Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "kimyasal silah uyarısı"
Son Dakika Dünya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'kimyasal silah uyarısı'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "kimyasal silah uyarısı"

55 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK'nin envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek." dedi.


Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyeti, Milli Savunma Bakanlığında dün kabul etti. Görüşme sonrasında Akar, Suriye'deki son durum ile savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmeye ilişkin soruyu yanıtladı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:57 
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Bakan Akar: Terör örgütü, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atacak
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