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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Devriyeler, Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Devriyeler, Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:06 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Devriyeler, Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor. Bunun dışında birtakım zorluklarımız var. Bunları da yine Ruslarla görüşmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz."
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