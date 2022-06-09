Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı

09.06.2022 09:50

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde dost ve kardeş ülkelerin Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları'nın yanı sıra TSK Komuta Kademesi ile #EFES2022 Tatbikatı'nın gece safhasını takip etmek...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı

İZMİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde dost ve kardeş ülkelerin Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları'nın yanı sıra TSK Komuta Kademesi ile #EFES2022 Tatbikatı'nın gece safhasını takip etmek üzere CH-47 helikopteri ile Doğanbey Tatbikat Alanı'na geldi. Bakan Akar beraberindekilerle Savunma Sanayi Sergisi'ni gezdi. Bakan Akar daha sonra tatbikat sahasına geçerek EFES-2022 Tatbikatı ile ilgili brifing aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı

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Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Efes, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı - Son Dakika
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