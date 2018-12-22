Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta Yapılan Provokasyonların Etkisinin...
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IHAAW104045-SIY/22-12-2018- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta yapılan provokasyonların etkisinin olmayacağını herkesin bilmesi lazım. Herkesin aklını başına toplaması, herhangi bir maceraya sebebiyet vermemesi lazım.
IHAAW104045-SIY/22-12-2018
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta yapılan provokasyonların etkisinin olmayacağını herkesin bilmesi lazım. Herkesin aklını başına toplaması, herhangi bir maceraya sebebiyet vermemesi lazım. Muhataplarımıza en samimi, ciddi tavsiyelerimiz bunlardır" dedi. 22.12.2018 10: 40: 45 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:46 Kaynak: İHA
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