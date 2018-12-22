Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta Yapılan Provokasyonların Etkisinin...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta Yapılan Provokasyonların Etkisinin...

4 saat önce

IHAAW104045-SIY/22-12-2018- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta yapılan provokasyonların etkisinin olmayacağını herkesin bilmesi lazım. Herkesin aklını başına toplaması, herhangi bir maceraya sebebiyet vermemesi lazım.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
IHAAW104045-SIY/22-12-2018

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta yapılan provokasyonların etkisinin olmayacağını herkesin bilmesi lazım. Herkesin aklını başına toplaması, herhangi bir maceraya sebebiyet vermemesi lazım. Muhataplarımıza en samimi, ciddi tavsiyelerimiz bunlardır" dedi. 22.12.2018 10: 40: 45 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:46 Kaynak: İHA

Kıbrıs, Hulusi Akar, Ege, Akdeniz, Politika
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