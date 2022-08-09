Bakan Akar: Tek hedefimiz teröristler

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, en son yapılan Pençe-Kilit Harekatı'nın 17 Nisan'da başladığını belirterek, "Bu artık bizim bir anlamda son halkamız. Orada 26 kilometrelik bölge var ve burası da kapatıldığı zaman hudutlarımızın emniyeti ölçüde şeklen sağlanmış olacak. Bu bölgeye yaptığımız büyük operasyonlar ister Pençe-Kilit olsun ister diğer operasyonlar olsun, hiçbiri işgal harekatı değildir. Biz teröristlerle mücadele ediyoruz. Tek hedefimiz teröristler" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ankara'da düzenlenen '13'üncü Büyükelçiler Konferansı' kapsamında '2023 ve Ötesinde Akıl ve Müşfik Türk Diplomasisi' oturumunda konuştu. Akar, cumhuriyet tarihinin askeri alanda en yoğun günlerini yaşadıklarını, uluslararası ortamda Türkiye'nin özne haline geldiğini vurguladı. Akar, "Bizim kara, deniz ve hava hudutlarımız var. Burada Mehmetçik gerçekten büyük bir özveriyle fedakarlıkla elinden geldiğince 'hudut namustur' anlayışıyla görevini yapmanın gayreti içinde. Diğer taraftan da biz devletimize ve milletimize şükran borçluyuz. En yüksek teknolojilerin kullanıldığı, dinleme, kamera, gözetleme sistemleri dahil bunların hepsi hudutlarımızda kullanılmakta. Dünya standartlarında bir hudut güvenliği sağlamaktayız. Yine bununla birlikte çok ciddi 'fake' haberler çıkarılmakta. Afganistan'daki bir fotoğraf sanki bizim hudutlarımızda olmuş gibi Afrika'da olmuş bir hadise bizde olmuş gibi bunlar da kullanılıyor ve bunlar da tabi ki ciddi bir şekilde sıkıntıya sebep oluyor kafalarda. Mehmetçiğin tek beklentisi emeğine saygı gösterilmesi. Bu manada yapılan çalışmaları da herkesin görmesi gerekiyor" dedi.

'BÜTÜN OPERASYONLAR BİZİM KARNEMİZ'Bakan Akar, terör ile mücadelede önceliklerinin hudutlar, vatandaşlar ve ülkeyi korumak olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bizim yaptığımız şey; başkalarının toprağında gözümüz olmadığı gibi oradaki vatandaşın da hakkını ve hukukunu korumak için gayret gösteriyoruz. Camilerimiz Kilis'te dahi bombalandı. Reyhanlı'da şehitlerimiz oldu. İnsanlar tarlasına gidemez hale geldi dolayısıyla bizim yaptığımız şey herhangi bir keyfi ya da herhangi bir işgal hareketi değil. Tek hedefimiz olan teröristlere karşı ülkemizi, hudutlarımızı korumak. Gayretimiz bundan ibaret. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 1 ay sonra 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapabildik ve bu harekatta 4 bin 500 civarında DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik; hem Irak'ın kuzeyinde hem Suriye'nin kuzeyinde. Bizim tek hedefimiz teröristler. Kürtler bizim kardeşimiz. Araplar bizim kardeşimiz. Hiçbir etnik grupla hiçbir dini grupla bizim bir muhasebatımızın olmadığını da herkesin bilmesini istiyoruz fakat maalesef içeride ve dışarıda bazıları bunu bilinçli bir şekilde medyada, siyasette istismar edenler var. Bunu bir şekilde çarpıtanlar var çünkü bütün operasyonlar bizim karnemizdir."'BİZ TERÖRİSTLERLE MÜCADELE EDİYORUZ'Bakan Akar, terörle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak, "40 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını milletimizden kurtarmakta kararlıyız. Azimliyiz, kararlıyız ve çok şükür buna da muktediriz. Çalışmalarımız bu yönde. İnşallah bunu sonlandıracağız. En son başlattığımız Pençe-Kilit Harekatı'na baktığımızda harekat, 17 Nisan'da başladı. Bu artık bizim bir anlamda son halkamız. Orada 26 kilometrelik bölge var ve burası da kapatıldığı zaman hudutlarımızın emniyeti yani bir ölçüde şeklen sağlanmış olacak. Tabi bunun altının doldurulması lazım. Bu bölgeye yaptığımız büyük operasyonlar ister Pençe-Kilit olsun ister diğer operasyonlar olsun, hiçbiri işgal harekatı değildir. Biz teröristlerle mücadele ediyoruz. Tek hedefimiz teröristler. Biz bunlara karşı yaptığımız mücadeleyi sürdürüyoruz" dedi.'1 YILDA 2 BİN 446 FETÖ MENSUBUNUN İLİŞİĞİ KESİLDİ'

Bakan Akar, mücadelenin sadece PKK ve YPG ile olmadığını, aynı zamanda FETÖ ile mücadelenin de sürdüğünü belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra aynı ciddiyet ve aynı samimiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hiçbir yerinde aksaklık söz konusu değil. Buna müsaade etmiyoruz. Bir diğer hususta bu hiçbir şekilde bir kişinin ya da birkaç kişinin meselesi değil. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal bir meselesi. Milli Savunma Bakanlığı'nın kurumsal bir meselesi dolayısıyla bizim istihbarat örgütlerimizden, istihbari kurumlarımızdan ve yargıdan, savcılıklardan ne zaman yeni bilgiler gelirse bu çerçevede mutlaka yeni işlemler yapılmakta ve bu devam etmektedir. Son 1 yılda yani 31 Temmuz 2021- 31 Temmuz 2022 arasında 2 bin 446 FETÖ mensubunun Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiştir. Bunlardan 790'ının da rütbesi geri alınmıştır dolayısıyla yeni belge, bilgi çıktıkça mücadelemiz devam edecek ve bunların temizlenmesi için de ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.