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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin, "Bizim amacımız barışçıl...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin, "Bizim amacımız barışçıl yöntemlerdir, siyasi çözümdür" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:32 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin, "Bizim amacımız barışçıl yöntemlerdir, siyasi çözümdür" dedi. - ANKARA
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