Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin, "Bizim amacımız barışçıl... - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin, 'Bizim amacımız barışçıl... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin, "Bizim amacımız barışçıl...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin, "Bizim amacımız barışçıl yöntemlerdir, siyasi çözümdür" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin,

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin, "Bizim amacımız barışçıl yöntemlerdir, siyasi çözümdür" dedi. - ANKARA

Hulusi Akar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:32 Kaynak: İHA
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