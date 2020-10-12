Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Akar: "Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor"
12.10.2020 13:44
Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanı Akar: "( Ermenistan'ın Gence'ye saldırısı) Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler"
Milli Savunma Bakanı Akar: "Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor. Ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var."
Son Dakika Nobel Ekonomi Ödülü, ihale formatları konusundaki çalışmalarıyla bilinen iki isme verildi İnşaat alanında korkunç olay! Göçük altında kalan iş arkadaşlarının kurtarılması için çaresizce beklediler Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon euro teklif etti Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor