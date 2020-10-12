Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar: "( Ermenistan'ın Gence'ye saldırısı) Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler"

Milli Savunma Bakanı Akar: "Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor. Ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var."