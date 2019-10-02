Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." - ANKARA

Hulusi Akar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:43 Kaynak: İHA
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