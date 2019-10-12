Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Faaliyetler planladığı gibi gidiyor.
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Faaliyetler planladığı gibi gidiyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:13 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Faaliyetler planladığı gibi gidiyor. Operasyon tüm kararlılığıyla sürüyor" dedi. - ANKARA
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