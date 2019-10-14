Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:12 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü. Bakan Akar ve Parly, görüşmede Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu. - ANKARA
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