Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü. Bakan Akar ve Parly, görüşmede Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu. - ANKARA

Hulusi Akar, Fransa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:12 Kaynak: İHA
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