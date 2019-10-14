Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:30 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü. Bakan Akar ve Parly, görüşmede Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
(İHA
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