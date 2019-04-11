Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız Mevkidaşı Florence Parly ile Bir Telefon Görüşmesi...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve iki ülke arasındaki savunma işbirliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Fransa'nın 24 Nisan ile ilgili kararından duyulan rahatsızlık da Fransız Bakan'a iletildi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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