Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız Mevkidaşı Florence Parly ile Bir Telefon Görüşmesi...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve iki ülke arasındaki savunma işbirliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Fransa'nın 24 Nisan ile ilgili kararından duyulan rahatsızlık da Fransız Bakan'a iletildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:32 Kaynak: İHA
McGregor'un Skandalları Bitmiyor! Hayranının Telefonunu Parçaladı
Ailesinin Cep Telefonunu Elinden Aldığı 16 Yaşındaki Çocuk, Evi Terk Etti
16 Köpeği Vahşice Öldüren Zanlıları, Adliye Girişinde Sokak Köpeği Karşıladı
DSP'li Meclis Üyeleri AK Parti'ye Geçti