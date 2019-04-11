Son Dakika Haberleri: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız Mevkidaşı Florence Parly ile Bir Telefon Görüşmesi...

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız Mevkidaşı Florence Parly ile Bir Telefon Görüşmesi...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız Mevkidaşı Florence Parly ile Bir Telefon Görüşmesi..., System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve iki ülke arasındaki savunma işbirliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Fransa'nın 24 Nisan ile ilgili kararından duyulan rahatsızlık da Fransız Bakan'a iletildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:32 Kaynak: İHA
Suriye, Hulusi Akar, Politika
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