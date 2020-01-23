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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gayri askeri statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16'sı...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gayri askeri statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16'sı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:59 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gayri askeri statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16'sı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmıştır. Yunanistan'dan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz." - ANKARA
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