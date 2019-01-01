Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Geçen Sene Yapılan Büyük Çaplı 147 Operasyonla 2 Bin 398...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Geçen sene yapılan büyük çaplı 147 operasyonla 2 bin 398 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Geçen sene yapılan büyük çaplı 147 operasyonla 2 bin 398 terörist etkisiz hale getirildi."
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:33 Kaynak: AA
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