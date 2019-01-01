Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Geçen Sene Yapılan Büyük Çaplı 147 Operasyonla 2 Bin 398...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Geçen Sene Yapılan Büyük Çaplı 147 Operasyonla 2 Bin 398...

6 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Geçen sene yapılan büyük çaplı 147 operasyonla 2 bin 398 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Geçen sene yapılan büyük çaplı 147 operasyonla 2 bin 398 terörist etkisiz hale getirildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:33 Kaynak: AA

Hulusi Akar, Güncel
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