Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Geçen Sene Yapılan Büyük Çaplı 147 Operasyonla 2 Bin 398...
1 saat önce
IHAAW114555-SIY/01-01-2019- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Geçen sene yapılan büyük çaplı 147 operasyonla 2 bin 398 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
IHAAW114555-SIY/01-01-2019
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Geçen sene yapılan büyük çaplı 147 operasyonla 2 bin 398 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. 01.01.2019 11: 45: 55 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:51 Kaynak: İHA
Merdiven Altı Kürtaj Muayenehanesine Baskın: 2 Gözaltı
İrem Helvacıoğlu'nun Yapımcının Talebi Üzerine O Ses Türkiye'deki Sahneleri Kaldırıldı
İngiltere'de Yeni Yıla Giren Gençler, Eğlencenin Dozunu Kaçırdı
Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti