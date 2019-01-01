Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Geçen Sene Yapılan Büyük Çaplı 147 Operasyonla 2 Bin 398...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Geçen Sene Yapılan Büyük Çaplı 147 Operasyonla 2 Bin 398...

1 saat önce

IHAAW114555-SIY/01-01-2019- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Geçen sene yapılan büyük çaplı 147 operasyonla 2 bin 398 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
IHAAW114555-SIY/01-01-2019

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Geçen sene yapılan büyük çaplı 147 operasyonla 2 bin 398 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. 01.01.2019 11: 45: 55 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:51 Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Politika
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