Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile İdlib'deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları..., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile İdlib'deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi. Toplantıda Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve İdlib'de yaşananlar da ele alındı. - ANKARA

Yaşar Güler, Hulusi Akar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasına gitti
Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Son Dakika Haberleri
16:26 'Eşin gözaltına' yalanıyla 30 bin liralık altını dolandıran 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
16:26 Destici türkiye ile libya'nın anlaşması hazımsızlık eden ülkeleri çıldırttı - Son Dakika
16:26 Pazaryeri'nde iki cip çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
16:26 Konya'da fabrikalardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
16:25 Yılbaşı öncesi trafik ve asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
15:53 Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Son Dakika
14:31 Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 16:30:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]