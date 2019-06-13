Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gerekli çalışmalar yapılıyor.



ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok" dedi.

Akar, CHP Grup Başkanvekili Özkoç ile görüşmesinden sonra konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar : "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok"ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok" dedi.Akar, CHP Grup Başkanvekili Özkoç ile görüşmesinden sonra konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok" dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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