Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok"
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok"

7 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gerekli çalışmalar yapılıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok"
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok" dedi.
Akar, CHP Grup Başkanvekili Özkoç ile görüşmesinden sonra konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:38 Kaynak: İHA
Hulusi Akar, Politika
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