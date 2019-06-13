Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok"
7 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gerekli çalışmalar yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:38 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
: "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok"
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok" dedi.
Akar, CHP Grup Başkanvekili Özkoç ile görüşmesinden sonra konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok" dedi.
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