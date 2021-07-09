Üye Girişi
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ - Son Dakika

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ

09.07.2021 10:59

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, A400M Fasbat Uçak Bakım tesislerinin açılışı, retrofiti yapılan ilk A400M uçağının teslimi ve stratejik iş birliği anlaşmaları sertifika töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye son yıllarda savunma sanayinde önemli mesafe kat etmiştir.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, A400M Fasbat Uçak Bakım tesislerinin açılışı, retrofiti yapılan ilk A400M uçağının teslimi ve stratejik iş birliği anlaşmaları sertifika töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye son yıllarda savunma sanayinde önemli mesafe kat etmiştir. Kat ettiğimiz mesafe önemli ancak bunları yeterli görmüyoruz. Rehavete kapılmadan daha çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz gücümüzün farkındayız. İnsan kaynağımıza ve potansiyelimize güveniyoruz" dedi.

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü Fasbat Tesislerinde düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Gürel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz,, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri protokolü katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise telekonferans yöntemiyle toplantıda yer aldı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İnşaatı tamamlanan A400M retrofit uçak bakım merkezi ve retrofiti yapılan ilk uçağımız ile işbirliği anlaşmalarını ülkemize, milletimize, silahlı kuvvetlerimize ve tüm paydaşlara hayırlı olmasını diliyorum. Şüphesiz ki günümüz dünyasında zaman çok değerli bir hazine. Dolayısıyla uluslararası standartlardaki bu tesis tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen planlanan süreden çok daha önce tamamlanmıştır. Özellikle hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları çok kısa sürede karşılanmış hem de ciddi miktarda kaynağın ülkemizde kalması sağlanmıştır. Bu durum üstlendikleri hemen her projeyi başarıyla tamamlayan yüklenici firmalarımızın teknolojisiyle, tecrübesiyle, mühendislik altyapısı ve proje üretim sistematiğiyle dünyada ulaştığı seviyeyi göz önüne sermiştir. Bu çerçevede firmalarımızın çalışanlarına teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

'36 UÇUŞUN 24'Ü BU UÇAKLARLA YAPILMIŞTIR'

A400M uçakların önemine değinen Bakan Akar, "Küresel ve bölgesel düzeyde önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz karada, denizde ve havada, yurt içinde ve sınır ötesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Bu çerçevede kahraman ordumuz, vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı yurtiçinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Böylesine kritik bir dönemde havacılıkta atılan her adım, hayata geçirilen her projede Türk Silahlı Kuvvetlerinin mücadelesine imkan ve faaliyetlerine etkin caydırıcı ve saygın niteliklerinin artırılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle A400M nakliye uçakları çok önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Tabi envanterimize girdiği andan itibaren A400M uçakları sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamakla sınırlı kalmamıştır. A400M uçakları kürsel bir soruna dönüşen salgının yayılımını yavaşlatmak ve can kayıplarını engellemek amacıyla dost müttefiklerimize gönderilen sağlık malzemelerinin ulaştırılmasına da ülkemizin uzak diyarlarına uzanan yardım eli olmuştur. Şu ana kadar dost ve müttefik ülkelere yapılan 36 uçuşun 24'ü bu uçaklarla yapılmıştır. Bu süreçte Türk Hava Kuvvetlerinin fedakarca çalışan mensuplarına, sağlık malzemelerinin üretilmesinde alın teri döken işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'KAYSERİ HAVACILIKTA KÖKLÜ BİR GEÇMİŞE SAHİPTİR'

Türkiye'nin havacılık sektöründe geçmiş dönemde önemli çalışmalar yaptığını kaydeden Akar, "Avrupa Hava Kuvvetlerinden gelecek nesil taktik ve lojistik hava nakliye ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan A400M projesinin önemli bir ayağının Kayseri'de bulunması bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Esasen Kayseri'nin havacılık konusundaki atılımı da yeni değildir. Hepinizin malumudur. Ülkemizin sanayi alanında güçlü şehirlerinden birisi olan Kayseri, havacılık sektöründe de köklü bir geçmişe sahiptir. Şu an ki 2'nci Hava Bakım Müdürlüğümüzün temelini 1926'da Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi oluşturmaktadır. 1928 yılında üretime başlayan ve 1941 yılına kadar ürettiği uçaklarla dönemin en iyi havacılık fabrikalarından olan TOMTAŞ'ın faaliyetleri maalesef bir takım sebeplerden dolayı akamete uğramış ve TOMTAŞ havacılık tarihimizde acı bir hatıra olarak kalmıştır" dedi.

'GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ'

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında önemli mesafe kat ettiğini kaydeden Bakan Akar, "Kat ettiğimiz mesafe önemli ancak bunları yeterli görmüyoruz. Rehavete kapılmadan daha çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz gücümüzün farkındayız. İnsan kaynağımıza ve potansiyelimize güveniyoruz. Dünyanın ilk 100 sanayi firması içinde 7 firmamızın yer alması da sahip olduğumuz potansiyeli en açık şekilde göstermektedir. Amacımız bu firmaların sayısını her geçen yıl daha da artırmaktır. Bu nedenle kamu kurumlarımızın, askeri fabrikalarımızın kapasitesini layıkıyla kullanmak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm ihtiyacını karşılarken, aynı zamanda uluslararası pazarda güçlü bir konum elde etmek için reform düzeyinde yapısal değişikliklere gidiyoruz. Kendi menfaatlerimiz doğrultusunda kamu-özel ortaklığını ön gören daha verimli ve etkin iş modelini benimsemiş bulunuyoruz. Genellikle savunma sanayinde teknolojik gelişmelere ihtiyaç duyulan alanlardaki kabiliyetimizi artırmaya ve sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyoruz. 2'nci Hava Bakım Müdürlüğümüzün çözüm ortağı olarak sahip olduğu tecrübeyi uluslararası ölçekte bir firmayla paylaşılabilmesini bu iş modeline borçlu olduğumuzu özellikle belirtmek isterim" diye konuştu.

'YARIM KALAN HİKAYELERİ DEVAM ETTİRMEK BİZLERE NASİP OLACAKTIR'

Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilinmelidir ki savunma sanayinde elde ettiğimiz kazanımların Kayseri uçak ve motor fabrikasının Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş'un uçak fabrikalarının, milli silah fabrikasının ve devrim otomobillerinin akıbeti gibi olmasına bir daha asla müsaade etmeyeceğiz. İnşallah onların yarım kalan başarı hikayelerini devam ettirmek ve sonuca ulaştırmak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizlere nasip olacaktır. Ülkemizin, 84 milyon vatandaşımızın güvenliği, gelecek nesillerin daha müreffeh yaşaması, ayrıca dost ve müttefiklerimizin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çalışarak engelleri birer birer aşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

'A400M UÇAĞI YARDIM FAALİYETLERİNDE ÜLKEMİZİN BAYRAĞININ DALGALANMASINI SAĞLAMIŞTIR'

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ise, "Ulaştırma yeteneği silahlı kuvvetlerin ve devletin en önemli unsurlarından biridir. Hava kuvvetlerimiz 100 yılı aşkın tarihi boyunca bu kabiliyeti en yüksek seviyede tutmak gayreti içinde bulunmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ayrılmaz bir parçası ve çelik kanatları olan hava kuvvetlerimiz, ulaştırma yeteneğine verdiği güvenin gereği olarak ve stratejik ulaştırma yeteneğine kavuşmak amacıyla 1985 yılında başlayan A400M programına 1988 yılında katılmıştır. Türkiye A400M programı katılımcısı 6 ortak ülkeden biri olarak geliştirme faaliyetlerinde yer almıştır. Birincisi 2014 yılında olmak üzere toplam 9 adet uçak hava kuvvetleri envanterine alınmış olup, sonraki uçağın gelecek yılın ilk yarısında alınması planlanmaktadır. Yüksek bir menzile sahip olan A400M uçağı Türk Silahlı Kuvvetleri için önemli bir yetenek, ana karasına bağlı olmaksızın harekat icra edebilen büyük ve etkili hava gücünün bir gereği ve devletimiz için bir stratejik bir kabiliyet kazanımı olmuştur. Envantere girdiği tarihten bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerine tevdi edilen birçok görevin icra edilmesinde büyük rol oynayan A400M uçağı, aynı zamanda insani yardım faaliyetlerinde ülkemiz bayrağının pek çok coğrafyada dalgalanmasını sağlamıştır" diye konuştu.

'UÇAKLARIN C SEVİYESİ BAKIMLARI GERÇEKLEŞTİRİLMEYE BAŞLANMIŞTIR'

A400M uçaklarının koronavirüs salgını süresince katkısına değinen Küçükakyüz, "Özellikle son dönemde yaşadığımız Kovid-19 salgını süresince ülkemiz tarafından diğer ülkelere yapılan insani yardım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla etkin bir şekilde kullanılmıştır. Kıtasında etkin, bölgesinde lider bir hava ve uzay gücü olma amacıyla yılmadan ve yorulmadan yapılan çalışmalarda mevcut silah sistemlerinin milli irade dışında hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan idame ettirilmesi, büyük önem arz etmektedir. Bu sebeplerden ötürü A400M uçaklarımıza yönelik kabiliyet kazanımı amacıyla başlatılan çalışmalar neticesinde 22 Şubat 2018 tarihi itibariyle 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü marifetiyle uçaklarımızın C seviyesi bakımları gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Kazanılmış olan C bakım kabiliyeti yanısıra hali hazırda Airbus firmasının İspanya'da yürütmekte olduğu retrofit faaliyetlerinin yine milli imkanlar kullanılarak Türkiye'de gerçekleştirilebilmesi sağlanmıştır. Savunma sanayi açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirilen bu çalışmalar neticesinde ilk A400M uçağının retrofit faaliyeti tamamlanarak, ilave kabiliyetler ile Türk Hava Kuvvetleri'ne kazandırılmıştır" ifadelerini kullandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ

Hulusi Akar, Türkiye, Milli, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ - Son Dakika


Son Dakika

Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı 17:07 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım 17:01 Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Eşi tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, Afganistan'da kadınlara olan bakış açısını anlattı 16:56 Eşi tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, Afganistan'da kadınlara olan bakış açısını anlattı
28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı 16:49 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Anneleri'ni kaldıkları çadırda ziyaret etti 16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Anneleri'ni kaldıkları çadırda ziyaret etti Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim 16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor 16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım 16:08 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı         
17:08
'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu         
17:06
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten         
16:58
Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti         
16:50
AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı         
16:47
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti         
16:45
Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı         
16:19
Boşanma aşamasındaki eşini küçük kızının gözleri önünde öldürüp gaspettiği minibüsle kaçtı Boşanma aşamasındaki eşini küçük kızının gözleri önünde öldürüp gaspettiği minibüsle kaçtı         
16:09
Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu         
13:36
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Anneanne, anne ve iki bebeğinin ölümünde korkunç detay! Anne, biberonlara fare zehri koymuş Anneanne, anne ve iki bebeğinin ölümünde korkunç detay! Anne, biberonlara fare zehri koymuş         
12:58
Deniz Akkaya'ya hapis şoku! 3 gün zorlama hapis yatacak Deniz Akkaya'ya hapis şoku! 3 gün zorlama hapis yatacak         
12:55
Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı         
11:49
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi         
11:32
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı         
09:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 17:27:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement