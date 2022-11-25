Hulusi Akar'dan Suriye'de "ABD'liler vuruldu" iddiasına yanıt: Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz

Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KOALİSYONLAR GÜÇLERİNE ZARAR SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ"

Akar Suriye ve Irak'ta terör hedeflerine karşı devam eden Pençe Kılıç operasyonunda TSK'nın "ABD gözlem noktasını vurduğu" iddiasının sorulması üzerine, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Terörist neredeyse hedefimiz orası Sivillere, çevreye zarar vermemek bizim en önemli ilkemiz" dedi.

''GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Öte yandan Pençe-Kılıç Harekatı'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, "Terörü sona erdirmek, ülkemizin ve milletimizin, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"326 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe-Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamalarında bulundu.