Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Harekât çerçevesinde; 4bin 219 kilometrekarelik alan ile 600...
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Harekât çerçevesinde; 4bin 219 kilometrekarelik alan ile 600... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Harekât çerçevesinde; 4bin 219 kilometrekarelik alan ile 600...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Harekat çerçevesinde; 4bin 219 kilometrekarelik alan ile 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış ve M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edilmiş, bugüne kadar 1168 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Harekat çerçevesinde; 4bin 219 kilometrekarelik alan ile 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış ve M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edilmiş, bugüne kadar 1168 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. - ANKARA

Hulusi Akar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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