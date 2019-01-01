Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hava Kuvvetlerimiz (Geçen Yıl) Teröristlerin Sığınak, Mühimmat...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hava Kuvvetlerimiz (Geçen Yıl) Teröristlerin Sığınak, Mühimmat...

1 saat önce

IHAAW114540-SIY/01-01-2019- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hava kuvvetlerimiz (geçen yıl) teröristlerin sığınak, mühimmat deposu, sözde karargahları, gizlendikleri inleri dahil 992 hedefi vurdu" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
IHAAW114540-SIY/01-01-2019

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hava kuvvetlerimiz (geçen yıl) teröristlerin sığınak, mühimmat deposu, sözde karargahları, gizlendikleri inleri dahil 992 hedefi vurdu" dedi. 01.01.2019 11: 45: 40 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:51 Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Politika
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