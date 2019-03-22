Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "İdlib'deki Faaliyetler Devam Ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "İdlib'deki Faaliyetler Devam Ediyor.

49 dakika önce

IHAAW183829-SIY/22-03-2019- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "İdlib'deki faaliyetler devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:
IHAAW183829-SIY/22-03-2019

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: " İdlib'deki faaliyetler devam ediyor. Bu konuda Rusya ile temaslarımız sürüyor. Sahada ilgili komutan arkadaşlarım, karargahlarda ilgili personel, gerektiğinde de bakanlar düzeyinde bizler, Rusya ile gerekli konuşmaları yapmak suretiyle ateşkes ihlallerinin önlenerek ateşkesin korunmasına yönelik çalışıyoruz." 22.03.2019 18: 38: 29 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:44 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Hulusi Akar, İdlib, Politika
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