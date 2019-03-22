Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "İdlib'deki Faaliyetler Devam Ediyor.
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IHAAW183829-SIY/22-03-2019- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "İdlib'deki faaliyetler devam ediyor.
IHAAW183829-SIY/22-03-2019
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
: " İdlib
'deki faaliyetler devam ediyor. Bu konuda Rusya
ile temaslarımız sürüyor. Sahada ilgili komutan arkadaşlarım, karargahlarda ilgili personel, gerektiğinde de bakanlar düzeyinde bizler, Rusya ile gerekli konuşmaları yapmak suretiyle ateşkes ihlallerinin önlenerek ateşkesin korunmasına yönelik çalışıyoruz." 22.03.2019 18: 38: 29 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:44 Kaynak: İHA
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