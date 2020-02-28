Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek... - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını belirterek, "Bu atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs,...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek..., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını belirterek, "Bu atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve 309 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir. Atışlarımız ve faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir" dedi. - ANKARA

Hulusi Akar, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:59 Kaynak: İHA
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