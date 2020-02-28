Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek... - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını belirterek, "Bu atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs,...
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:59 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını belirterek, "Bu atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve 309 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir. Atışlarımız ve faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir" dedi. - ANKARA
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